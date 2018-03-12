عباس يتوعد المشككين في المواقف العربية بالمساءلة

توعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمساءلة أي قيادي فلسطيني يشهر بأي من الدول العربية، ومواقفها بشأن القضية الفلسطينية، في وقت واصل جيش الاحتلال انتهاكاته في الضفة وقطاع غزة مقدماً أمس على اعتقال عشرات الفلسطينيين في عمليات دهم وتفتيش عشوائية، بينما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 19 شهيداً منذ إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره القاضي بنقل السفارة الأميركية الى القدس.

وهدد الرئيس الفلسطيني بمساءلة أي قيادي فلسطيني يشهر بأي من الدول العربية، ومواقفها بشأن القضية الفلسطينية، وثمن عباس في بيان له «مساندة ودعم الدول العربية، ومواقفها الرافضة لإعلان القدس عاصمة لإسرائيل». وأكد عباس على الموقف الفلسطيني الثابت بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية أو الإساءة إليها، مشدداً على عدم جواز المس أو التشهير بأي من قيادات الدول العربية. وحذر من أن قيام أي من أعضاء القيادة الفلسطينية بالتشهير بأي من قيادات الدول العربية «سوف يُعرضه للمساءلة تحت بند المس بالأمن القومي العربي والفلسطيني».

إحصائية

من ناحيتها قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن 19 شخصا قتلوا في القطاع في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ إعلان قرار نقل السفارة الأميركية قبل ثلاثة أشهر. وذكرت الوزارة في حصيلة أصدرتها بهذا الخصوص أن من بين القتلى ثلاثة أطفال، فيما بلغ عدد المصابين 1083 شخصا بينهم 238 طفلا وحوالي 18 سيدة. وأوضحت الوزارة أن قوات الجيش استهدفت 15 سيارة إسعاف بشكل مباشر، ما أدى إلى تعرضها لأضرار بالغة، الأمر الذي تسبب بإصابة طواقمها الطبية بـ «الاختناق الشديد».

الى ذلك أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس النار تجاه المزارعين شرق بلدة عبسان في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

اعتقالات

وقال جيش الاحتلال إنه اعتقل أربعة فلسطينيين بعد مداهمات واقتحامات في محافظات الضفة الغربية. واعتُقل 21 فلسطينياً حاولوا دخول إسرائيل دون تصاريح، بعد نصب كمائن للعمال عند إحدى نقاط العبور، جنوب بيت لحم. وأعلن جيش الاحتلال اعتقال ثلاثة فلسطينيين آخرين بتهمة رمي زجاجات حارقة على سيارات مُستوطنين.

وفي موكب شيعت جماهير فلسطينية غفيرة بمدينة نابلس، أمس، الشاب عمير عمر شحادة، الذي ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة «عوريف».