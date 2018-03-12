البشير يبحث مع مدير المخابرات المصرية القضايا العالقة

التقى الرئيس السوداني عمر البشير، بمدير المخابرات المصرية اللواء عباس مصطفى كامل، وبحث الرئيس عمر البشير، مع عباس كامل القضايا العالقة بين البلدين وكيفية تفعيل التفاهمات الأخيرة.

واتفق السودان ومصر، على احترام الشؤون الداخلية لكل منهما وتعزيز التشاور في القضايا الإقليمية والعسكرية والأمنية، بعد شهرين من توتر قاد لسحب الخرطوم سفيرها من القاهرة، لكنها أمرته بالعودة الأسبوع الماضي.

ووصف وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف، خلال لقائه المسؤول المصري العلاقة بين السودان ومصر بالمهمة والاستراتيجية. وشدد الوزير على أهمية التواصل بين الأجهزة الأمنية في البلدين، وهو ما كان أكده المتحدث باسم الجيش أحمد خليفة الشامي في وقت سابق.