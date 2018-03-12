«الهلال» يوقع اتفاقية لإنشاء وحدة ضخ المياه في ميفعة

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية لإنشاء وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية لصالح منطقة جول الريدة بمديرية ميفعة في محافظة شبوة اليمنية يستفيد منها نحو ألفـي نسمة.

وأكد محمد سيف المهيري ممثل الهيئة في شبوة أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تحسين ظروف أهالي المنطقة والتغلب على مشكلة شح المياه، مشيرا إلى سعي الهيئة بشكل حثيث لحل اشكاليات شح المياه في مناطق شبوة وحرصها على تنفيذ هذه المشاريع الهامة لتوفير مياه الشرب والري.

في الأثناء، سيرت هيئة الهلال قافلة مساعدات إنسانية لسكان مديرية المحفد في محافظة أبين، وذلك تزامناً مع الحملة الأمنية التي أطلقتها قوات الحزام الأمني ضد عناصر الإرهاب في المحفد. ووزعت المساعدات على السكان في وادي حمارا الذي تجري فيه الحملة الأمنية.