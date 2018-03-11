الجيش المصري يعلن مقتل 16 "تكفيريا" في عمليته بسيناء

أعلن الجيش المصري في بيان، الأحد، مقتل 16 "عنصرا تكفيريا" في اطار العملية العسكرية التي باشرها في التاسع من فبراير للتصدي للجماعات الجهادية في شمال ووسط سيناء.

وبذلك تصل حصيلة القتلى في صفوف الجهاديين منذ اطلاق عملية "سيناء 2018" إلى 121 قتيلا.

وقال الجيش في البيان الذي نشره المتحدث بإسمه على صفحته الرسمية على فيسبوك إن العمليات العسكرية أسفرت خلال الأربعة ايام الماضية عن "القضاء على 4 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة والقبض على 3 من القيادات التكفيرية بعدد من المناطق الجبلية بوسط سيناء استناداً لتعاون معلوماتى من أبناء سيناء الشرفاء".

وأضاف البيان أنه تم "القضاء على 12 عنصرا تكفيريا مسلحا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات، عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وأجهزة إتصال لاسلكية".