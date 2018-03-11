رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان: قطر مستمرة فى انتهاك حقوق قبيلة الغفران

انتقد الدكتور أحمد الهاملى رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان استمرار قطر فى نزع جنسية أبناء قبيلة الغفران بشكل جماعي.

وقال إن هذا الإجراء يشمل حتى آباءهم وأجدادهم المتوفين بأثر رجعي.

وأكد الهاملي، فى تصريحات لصحيفة ”الأهرام” المصرية: إن أوضاع أبناء القبيلة التى تستوطن قطر من تاريخ طويل، تستدعى تدخلا فاعلا من جانب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وسلمت الفيدرالية رئيس المفوضية زيد بن رعد الحسين رسالة تطالبه باضطلاع المفوضية بدورها فى حماية حقوق الإنسان فى قطر.

ويذكر أن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، التى تتخذ من جنيف مقرا لها، مظلة تضم حوالي٤٠ منظمة وهيئة وجمعية حقوقية عربية وتعتبر أكبر تجمع حقوقى عربي.

وجاءت رسالة الفيدرالية على هامش اجتماعات الدولة الـ٣٧ لمجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتعهدت الرسالة بتبنى قضية أبناء قبيلة الغفران للفت انتباه المجتمع الدولى لها.