مقاتلات التحالف العربي تدمر مخازن صواريخ للحوثيين بجبهة الساحل الغربي

بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية، شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات جوية مركزة خلال اليومين الماضيين استهدفت تعزيزات عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة وصواريخ وتجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهات الساحل الغربي.

وأسفرت الغارات الجوية عن تدمير مخازن أسلحة وذخائر وخنادق تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في مناطق حيس وموزع والعمري والجراحي والتحيتا وجنوب معسكر خالد بن الوليد في ضربات نوعية وقاسمة من مقاتلات التحالف العربي أربكت صفوف الميليشيات وسط فرار جماعي لعناصرهم.

ودمرت المقاتلات حاوية صواريخ إضافة إلى مركبات عسكرية وناقلة جنود في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.

كما أسفرت غارات مقاتلات التحالف العربي عن مصرع العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية بينهم عدد من القيادات الحوثية وتدمير عشرات الآليات العسكرية تكبدت على إثرها الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي خنادق وحاويات تحتوي على أسلحة تابعة للحوثيين بين مديريتي الخوخة والتحيتا إضافة إلى تجمعات الحوثيين في موزع والعمري وجنوب معسكر خالد.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على مناطق تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي.

وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن إسنادا عسكريا ودعما لوجستيا على العمليات البرية والجوية والبحرية دعما لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية حيث يتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء

ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به حيث يتصدر محور الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة الأشقاء فكان التحرير يتبع بالتطهير من فلول الميليشيات الإرهابية بالإضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.

ويأتي تحرير مديرية حيس والتقدم نحو الشمال على الساحل الغربي لليمن محطة مفصلية على طريق التحرير الشامل وجهت قوات التحالف من خلاله ضربة قاضية للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.