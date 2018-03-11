التحالف يدمّر تعزيزات حوثية في الساحل الغربي

بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، شنّت مقاتلات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، غارات جوية استهدفت تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية، وتعزيزات عسكرية تابعة لها بجبهة الساحل الغربي لليمن، في وقت لقي قيادي في صفوف ميليشيا الحوثي مصرعه في معارك اندلعت غرب تعز.



وأسفرت غارات جوية شنّتها مقاتلات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، عن مصرع العشرات من الميليشيا الحوثية، وتدمير عشرات الآليات العسكرية التابعة لها، خصوصاً في مناطق بيت الفقية والتحيتا، لتشكّل ضربة موجعة في صفوف الميليشيا الانقلابية.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية مقتل قيادي حوثي مع مرافقيه في غارة جوية كان على متن سيارته في مديرية المنصورية. وأسفرت الغارات عن تكبّد الميليشيات الحوثية الإيرانية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



الدعم الإماراتي



وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على مناطق تجمعات ميليشيا الحوثي الإيرانية، وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي.



وتقدم القوات المسلحة الإماراتية، ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، إسناداً عسكرياً ودعماً لوجستياً للعمليات البرية والجوية والبحرية، دعماً لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيا الحوثي الانقلابية، حيث يتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء، ودعمهم لتجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به. ويتصدر محور الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة الأشقاء، فكان التحرير يتبع بالتطهير من فلول الميليشيا الإرهابية، إضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية. ويأتي تحرير مديرية حيس والتقدم نحو الشمال على الساحل الغربي لليمن محطة مفصلية على طريق التحرير الشامل، وجّهت قوات التحالف من خلاله ضربة قاضية للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.



مقتل قيادي



في الأثناء، لقي قيادي في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه من جراء تجدد المعارك مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في مديرية مقبنة غربي تعز. وقال مصدر عسكري إن القيادي الحوثي أبو ماجد من ذمار لقي مصرعه بمعارك مع قوات الجيش الوطني في قهبان عزلة اليمن بمديرية مقبنة.



وأضاف المصدر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية كانت شنّت هجوماً على مواقع قوات الجيش الوطني في نوبة الحصن والردمة والقحاف بعزلة القحيفة، كما شنّت هجوماً آخر على مواقع قوات الجيش الوطني في جبل النبيع عشملة وفي منطقة قهبان. وذكر أن قوات الجيش الوطني تمكنت من صد هجمات الميليشيا الانقلابية وأجبرتها على التراجع والانسحاب بعد مقتل عدد كبير من عناصرها.



غارات جوية



في محافظة صنعاء، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بغارتين أهدافاً للميليشيا في منطقة مسورة بمديرية نهم، حيث تدور منذ أشهر مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية والانقلابيين.



وقالت مصادر قبلية إن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

وفي محافظة صعدة، شنّ الطيران الحربي سلسلة غارات على مواقع وتحركات المتمردين في مديريتي رازح وباقم الحدوديتين مع المملكة العربية السعودية. وبالتزامن مع القصف الجوي، تعرضت مواقع الميليشيا في منطقة الغور بمديرية غمر وفي مناطق متفرقة من مديرية الظاهر، جنوب غربي المحافظة، لقصف جوي عنيف. وعلى مقربة من صعدة، استهدف التحالف بخمس غارات مواقع للمليشيا في مديرية الغيل بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وبحسب مصادر ميدانية، فقد استهدف القصف محاولة تقدم حوثية باتجاه موقع وادي شواق الخاضع لسيطرة الشرعية، مؤكدةً سقوط قتلى وجرحى من جراء القصف.

إلى ذلك، قُتل عدد من مسلحي الميليشيا بغارات جوية استهدفت تعزيزات في محافظة البيضاء وسط اليمن. وأفادت مصادر قبلية في المحافظة أن القصف استهدف تعزيزات للمليشيا في مفرق وعالة بمديرية الملاجم، وأسفر عن احتراق عربة عسكرية للمليشيا، ومقتل مسلحين كانوا على متنها.