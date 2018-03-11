مساعدات إغاثية وخدمات طبية من مركز الملك سلمان للشعب اليمني

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدات الإيوائية للنازحين في مديرية نهم ومسورة وقرى وادي الملح في صنعاء، مستهدفاً بهذه المساعدات 1200 فرد من الأسر الأشد فقراً والمتضررة من النزوح. كما وزّع المركز 1500 سلة من التمور في مديرية لودر في محافظة أبين، استفاد منها تسعة آلاف فرد في المديرية، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن. في السياق، وزّع مركز الملك سلمان سلالاً غذائية على 2418 فرداً من المتعاقدين الذين انقطعت رواتبهم في مكتب الصحة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت من إجمالي السلال الغذائية المخصصة للمحافظة البالغة 49 ألف سلة.

كما قدمت عيادات المركز بمخيم اللاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي خدماتها الطبية لـ1850 لاجئاً يمنياً في المخيم. عدن - وكالات