خطة إماراتية متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية في اليمن

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية لإنشاء وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية لصالح منطقة السفال في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة اليمنية.

وأكد رئيس فريق الهيئة في شبوة، محمد المهيري، عقب توقيع الاتفاقية التي حضرها ناصر باعوم المدير العام لمؤسسة مياه الريف ومكتب باحنجه المتعهد بتنفيذ المشروع أهمية البدء في هذا المشروع الذي يستفيد منه نحو ألفي نسمة، ولما له من أهمية قصوى على صعيد توفير مياه صالحة للشرب لفائدة السكان وأهالي منطقة السفال التي تعاني شحاً في هذا المورد الحيوي.

وشدد المهيري على أن الاتفاقية تأتي في إطار تقديم الخدمات الحيوية ضمن مشاريع التنمية والبنية التحتية، لافتاً إلى أن الهيئة تبّنت خطة متكاملة لتنفيذ مشاريع متعلقة بقطاع المياه والصحة والتعليم والبنى التحتية على عدة مراحل، مشيراً إلى أن مشاريع البنية التحتية تأتي ضمن أولويات الهيئة لإعادة الحياة إلى طبيعتها وما كانت عليه قبل انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية.

ومن جانبه، عبر ناصر باعوم مدير مؤسسة مياه الريف عن جزيل شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً على ما تقوم به من مشاريع لدعم البنية التحتية والخدمية والإغاثية، منوهاً بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تبذلها لتنفيذ مشاريع حيوية تسهم في تخفيف معاناة المواطنين في المناطق اليمنية المحررة.