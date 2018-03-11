السبسي يدعو التحالف الحاكم إلى اجتماع «تجاوز التجاذبات»

وجهت مؤسسة الرئاسة التونسية دعوات للأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج لحضور اجتماع يشرف عليه الرئيس الباجي قائد السبسي بعد غد الثلاثاء في ظل تسارع وتيرة التجاذبات السياسية واتساع دائرة الأزمة المالية والإقتصادية

ويرى المراقبون أن الإجتماع المنتظر بين أطراف التحالف الحاكم والداعمين له، سيتطرق إلى جملة من الملفات المهمة ليس من بينها التحوير الوزاري الذي تقرر ترحيله إلى ما بعد الإنتخابات البلدية للسادس من مايو القادم، غير أن الخلافات الطارئة في صلب الحكومة الحالية ستكون من ضمن ما سيتطرق إليه المجتمعون.

وكان السبسي وقّع وثيقة أولويات حكومة الوحدة الوطنية «اتفاق قرطاج» يوم 13 يوليو 2016 بمشاركة 9 أحزاب سياسية، إلى جانب المنظمات الوطنية الثلاث الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، لكن سرعان ما توسّعت دائرة الأحزاب المنسحبة من هذه الوثيقة ليتقلّص الحزام السياسي الداعم لحكومة يوسف الشاهد بعد انسحاب كلّ من آفاق تونس وحركة مشروع تونس وحركة الشعب والجمهوري.

واعتبر المنسحبون أنّ التحالف الثنائي أقصاهم عن دائرة اتخاذ القرار.

في الأثناء، نبّه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي السياسيين إلى أن تونس ليست مخبر تجارب، وفق تعبيره، مشدداً على أن الساحة السياسية تتطلب ما أسماه بقدرات وحكاماً لهم الحنكة والدراية والقدرة على إيجاد الحلول وتجاوز كل الصعوبات الاقتصادية.