الإمارات: على أنقرة احترام سيادة الدول العربية

طالبت الإمارات تركيا بمراعاة سيادة الدول العربية واحترامها، وأن تتعامل مع جوارها بحكمة وعقلانية. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على «تويتر»: «لا يخفى على المراقب أن العلاقات العربية التركية ليست في أحسن حالاتها، ولعودة التوازن على أنقرة أن تراعي السيادة العربية، وأن تتعامل مع جوارها بحكمة وعقلانية».

وأضاف معاليه: «التعرض للدول العربية الرئيسيّة ودعم حركات مؤدلجة تسعى لتغيير الأنظمة بالعنف لا يمثل توجهاً عقلانياً نحو الجوار، وأنقرة مطالبة بمراعاة سيادة الدول العربية واحترامها».

وأكد أن «العالم العربي لن يُقاد من جواره، وظروفه الراهنة لن تبقى دائمة، وعلى دول الجوار أن تميّز في التعامل مع العرب بين الحقائق والأساطير».