مصرع عشرات الحوثيين وتدمير آليات عسكرية في غارات للتحالف

شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية غارات جوية استهدفت تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية و تعزيزات عسكرية تابعة لها في مزارع بمديريات المنصورية وبيت الفقية وزبيد والتحيتا والجراحي بجبهة الساحل الغربي لليمن.

و أسفرت الغارات عن مصرع العشرات من الميليشيات الحوثية وتدمير عشرات الآليات العسكرية التابعة لها خصوصا في مناطق بيت الفقية والتحيتا لتشكل ضربة موجعة في صفوف الميليشيات الإنقلابية.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية مقتل قيادي حوثي مع مرافقيه في غارة جوية كان على متن سيارته في مديرية المنصورية .

وأسفرت الغارات عن تكبد الميليشيات الحوثية الإيرانية خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على مناطق تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية و تدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي .

وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن إسنادا عسكريا ودعما لوجستيا للعمليات البرية والجوية والبحرية دعما لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية حيث يتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به .و يتصدر محور الاعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة الأشقاء فكان التحرير يتبع بالتطهير من فلول الميليشيات الإرهابية بالإضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.

ويأتي تحرير مديرية حيس والتقدم نحو الشمال على الساحل الغربي لليمن محطة مفصلية على طريق التحرير الشامل وجهت قوات التحالف من خلاله ضربة قاضية للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن