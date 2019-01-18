القبض على شاب عربي اقتلع جهاز صراف آلي بمحطة وقود

المصدر: البيان الالكتروني

أسفرت عمليات البحث والتحري عن القبض على مقيم عربي أقدم على اقتلاع جهاز صراف آلي بمحطة وقود بمركز عفراء، شمال محافظة بلقرن بالمملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأن دوريات الأمن باشرت، فجر السبت الماضي الموافق 1440/5/6 هـ، بلاغاً عن تعرض جهاز صرف آلي للسرقة بعد انتزاعه من موقعه، بمحطة وقود بمحافظة بلقرن، ونقله بسيارة نقل صغيرة وفق صحيفة سبق.

وأضاف: تم على الفور اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، وتكثيف عمليات البحث والتحريات التي أسفرت عن القبض على المتهم المتورط بالجريمة، مقيم عربي بالعقد الثاني من العمر، وضبط جهاز الصرف الآلي قبل أن يتمكن الجاني من استخراج الأوراق النقدية المُودَعة بداخله، وقد جرى إيقافه لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، وإحالة القضية للنيابة العامة.