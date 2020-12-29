القضاء المصري يحكم على المتحرش أحمد بسام بالسجن 3 سنوات

المصدر: البيان الإلكتروني

حكم القضاء المصري، اليوم، على أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بالسجن 3 سنوات مع الشغل.

وكشفت التحقيقات، وفقاً لموقع صحيفة "الدستور"، أن المتهم في غضون الفترة ما بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسياً بالمجني عليها «س. ف» بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات إباحية.

وذكرت التحقيقات أنه أرسل إليها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»، عبارات وصوراً إباحية.

وكانت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع بالتجمع الخامس برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافي، قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عاماً وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوباً بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والتحرش بعدد من الفتيات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم، وهو طالب يبلغ 21 سنة، هتك عرض المجني عليها "م.ع"، التي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته.

وأضاف أمر الإحالة أنه هتك عرض المجني عليها "أ"، التي لم تبلغ 18 عاماً، فوق سطح مسكنها، كما قام بهتك عرض الطفلة "ج.أ".

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