بالفيديو.. العاصفة "بيلا" تجتاح بريطانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

اجتاحت العاصفة "بيلا" بأمطارها الغزيرة ورياحها العاتية المملكة المتحدة متسببة بفيضانات في مناطق متفرقة من البلاد، خصوصاً في جنوب شرق إنجلترا، هذا فيما كانت الأمواج العالية تتكسر عند منارة نيوهافن وجدار الميناء على الساحل الجنوبي للبلاد.

وشهدت الجزر البريطانية منذ صباح اليوم الأحد عشرات التحذيرات والتنبيهات بشأن حدوث فيضانات في إنجلترا وويلز، كما أصدرت وكالة حماية البيئة الاسكتلندية سبعة تحذيرات و 13 تنبيهاً، تحسباً من تداعيات العاصفة التي عادت ما تخلف آثاراً تكبدا السلطات عشرات الملايين من الجنيهات، بحسب "يورونيوز".

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