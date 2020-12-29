بالفيديو.. مقتل 37 شخصاً في حادث تصادم شاحنة بحافلة في الكاميرون

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الشرطة الكاميرونية عن مقتل نحو 37 شخصا بينهم 10 نساء و4 أطفال في حادث اصطدام حافلة بشاحنة كبيرة.

وقال مانتسوج ميمبو بولين، مفوض الشرطة في نديكينيميكي، إن 19 راكبا آخرين من المتواجدين في الحافلة، أصيبوا أيضا.

ونوه إلى أن الحافلة اصطدمت بشاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس.

ونقلت "يورونيوز" هن مانفريد ميسيمكين من منظمة سيكورووت غير الحكومية للوقاية من حوادث الطرق، قوله إن الركاب كانوا عائدين إلى العاصمة ياوندي بعد عطلة عيد الميلاد.

بالفيديو.. مقتل 37 شخصاً في حادث تصادم شاحنة بحافلة في الكاميرونhttps://t.co/uvqWnOJz3K#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/FwopnHpSdN — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 28, 2020

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