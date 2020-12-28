فقدان 17 شخصاً في غرق سفينة صيد روسية في القطب الشمالي

المصدر: أ ف ب

أعلنت وكالات أنباء روسية غرق سفينة لصيد السمك في القطب الشمالي الروسي الإثنين ما أدى إلى فقدان 17 شخصا، موضحة أن عمليات الإنقاذ مستمرة.

وقالت وكالة الأنباء نقلا عن وزارة الحالات الطارئة الروسية إن "طاقم السفينة يتألف من 19 شخصا وتم إنقاذ شخصين".

والسفينة الخاصة "أونيغا" غرقت قرب أرخبيل نوفايا زيمليا في بحر بارنتس. وأبلغت السلطات بالحادث عند الساعة 07,30 (04,30 ت غ)

ويعتقد المسؤولون أن الجليد تراكم على السفينة في المياه الباردة ما أدى إلى غرقها.

وما زالت عملية البحث والإنقاذ جارية.

وامتنع ممثل لوزارة الحالات الطارئة عن الرد على أسئلة وكالة فرانس برس حاليا.

وتعمل السفينة التي ترفع العلم الروسي منذ العام 1979.

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