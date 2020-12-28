مصر.. حل لغز اختفاء 3 شقيقات

المصدر: البيان الإلكتروني

نجح قطاع الأمن العام المصري، اليوم بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية رئيس القطاع، في كشف غموض اختفاء 3 شقيقات من منزل الأسرة بالمحلة، وغيابهن عن المنزل، حيث تمكنت قوة من قطاع الأمن العام، من القبض على الفتيات الـ3، أثناء اختبائهن داخل شقة بمنطقة الطالبية بالهرم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، بلاغا من موظف باختفاء بناته الـ3، حيث جمعن أمتعتهن وتركن المنزل، وعلل ذلك لرغبته فـي ارتباط الأولى بأحد الأشخاص، ورفضها ذلك.

ورصدت المتابعة الأمنية بتاريخ 25 ديسمبر الجاري، تداول خبر غيابهن على موقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان «اختفاء مفاجئ لثلاثة شقيقات بالمحلة.. أين ياسمين ونرمين وندا»، وكذا تداول مقطع فيديو يظهر فيه المُبلغ وزوجته، يطالبان كريماتهما بالعودة للمنزل.

وتمكن قطاع الأمن العام، من خلال التحريات المكثفة، من تحديد مكان تواجدهن وضبطهن بشقة مستأجرة بمنطقة الطالبية، وبمناقشتهن عللن سبب غيابهن، لسوء معاملة الأب، ورغبته فـي تزويجهن من أشخاص لا يرغبن في الزواج منهم وفق صحيفة الوطن.

وكانت أسرة الفتيات، أكدت من قبل، أنهن اختفين في ظروف غامضة وبشكل مفاجئ، دون وجود أي خلافات أسرية، ليأمر اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، بتشكيل فرق من ضباط البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، لفحص علاقات الفتيات، ونشر صور بأوصافهن، والتأكد من تتبع خطوط تليفوناتهن، لتحديد موقع تواجدهن وإعادتهن إلى ذويهن.

وتعود واقعة اختفاء الفتيات إلى منتصف شهر أكتوبر الماضي. وأفاد والد الفتيات الثلاثة، ويُدعى «عصام. م»، في بلاغه إلى الأجهزة الأمنية، بأن ابنتيه «ياسمين» و«نرمين»، اصطحبا شقيقتهما الصغرى «ندا»، أثناء توجهن إلى أحد المحلات، لشراء بعض مستلزمات المنزل، لكنهن اختفين فجأة، مؤكدًا عدم وجود أي مشكلات أو خلافات أسرية.

الأمر الذي كذبته الفتيات الـ3، بعد كشف غموض اختفائهن، والعثور عليهن في منطقة الطالبية بالهرم، مؤكدات هروبهن من المنزل نتيجة سوء معاملة الأب لهن.

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