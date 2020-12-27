الكويت.. حبس مسؤولين وموظفين بتهمة الاستيلاء على المال العام

المصدر: وكالات

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم "الأحد"، بسجن مسؤولين وموظفين في الحكومة، على خلفية إدانتهم بالاستيلاء على أموال عامة.

ونظرت محكمة الجنايات بقضيتين منفصلتين تتعلقان بالاستيلاء على أموال عامة، متهم بهما مسؤولون وموظفون تابعون لوزارتي الصحة والأوقاف، لتقضي بسجنهم بمدد متفاوتة، غرامة مالية وعزلهم من الوظيفة العامة.

في القضية الأولى، قضت المحكمة بحبس وكيلي وزارة سابقين في "الصحة" لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما أمرت بتغريمهما متضامنين مبلغ 9 ملايين و600 ألف يورو، وعزلهما من الوظيفة العامة، وعدم صلاحيتهما لشغل أي وظيفة عامة في المستقبل. بحسب صحيفة القبس الكويتية.

أما في القضية الثانية، قضت محكمة الجنايات بحبس مراقب في وزارة الأوقاف وموظفين آخرين "مواطن ووافد" لمدة 10 سنوات مع الشغل، وكفالة 3 آلاف دينار لوقف نفاذ الحكم لحين الاستئناف، وألزمتهم متضامنين برد مبلغ 207 آلاف دينار وتغريمهم ضعف المبلغ متضامنين، وعزل المتهم الأول من الوظيفة في قضية "الاستيلاء على المال العام"، وإبعاد المتهم الثالث بعد تنفيذ العقوبة.

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