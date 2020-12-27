مصر.. الحبس سنة لـطفل المرور

المصدر: وكالات

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإيداع طفل المرور في إحدى دور الرعاية والحبس عام لـ3 من أصدقائه بتهمة تعاطي الحشيش وإهانة شرطي وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم.



وتعود القضية إلى أكتوبر الماضي، إذا تبين من تحقيقات النيابة أن شرطي، يدعى محمد فوزي جادالله، استوقف سيارة بعدما انتبه لقيادتها بواسطة طفل حديث السن، إلا أنه اعتدى وزملاؤه على الشرطي بالسب والقذف والتهكم والسخرية، مستنكراً استيقافه. بحسب قناة "الحرة".

وتحرك الطفل "13 عاماً" وهو نجل أحد القضاة (مستشار) فجأة بالسيارة، غير مبال بوقوف أمين الشرطة بجوارها، مما أدى إلى عرقلته، وهو ما ظهر في مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت التحريات أن المذكورين اعتادوا على ارتكاب مثل تلك الوقائع مستغلين وظيفة والد الطفل، حيث تم رصد عدة مقاطع مصورة لهم مع أفراد الشرطة يتنمرون عليهم بدعوی حصانة السيارة قضائيا واستحالة ضبطهم.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة الطفل المعتدي على شرطي بدائرة حي المعادي وثلاثة أطفال آخرين وبالغ، إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وإهانة أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.

كما وجهت لهم النيابة تهمة إنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة دون حمل رخصتي القيادة.

وأحالت النيابة مالك المركبة المشار إليها إلى محكمة الجنح المختصة؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز