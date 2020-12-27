جريمة لا يمكن وصفها.. زوجة الأب قتلت الطفلة تعذيباً وخنقاً

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت قوات الشرطة في مدينة حمص السورية القبض على سيدة قتلت طفلة بعد أن أسعفتها مع والدها إلى المستشفى، وتبين بعد معاينة الطفلة وجود آثار ضرب وتعنيف مستمر ولفترة طويلة من الزمن.

وفي التفاصيل، وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حمص حول وفاة طفلة بعد إسعافها إلى أحد المشافي، وبعد الكشف الطبي تبين وجود آثار وسحجات على جسدها.

وبعد التحري وجمع المعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي من كشف ملابسات الجريمة وقام بإلقاء القبض على الفاعلة وتبين أنها الزوجة الثانية لوالد الطفلة.

وبالتحقيق مع زوجة الأب اعترفت بإقدامها على قتل ابنة زوجها بعد تعذيبها وضربها. حيث كانت تقوم بضربها وتعذيبها أكثر من مرة، وفي أحد الأيام وبعد مغادرة زوجها للعمل قامت بتعنيفها وضربها وتعذيبها حتى فقدت الوعي وسقطت أرضاً، عندها اتصلت بزوجها وطلبت منه إسعافها إلى المشفى وصعدت معه على متن دراجة كهربائية.

وفي منتصف الطريق طلبت الزوجة من زوجها إيقاف سيارة أجرة التي يستقلونها بقصد إسعافها بسرعة. وأثناء ذلك قامت بوضع يدها على فم الطفلة لكتم نفسها وخنقها حتى فارقت الحياة دون أن يشعر زوجها بذلك.

وأكد الزوج أثناء التحقيق عدم معرفته بما كانت تقوم به زوجته الثانية من ضرب وتعذيب لطفلته.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليها، وسيتم تقديمها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل.

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