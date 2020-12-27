رسالة واتساب تكشف لغز قتل فتاة مصرية بعد 3 أشهر من دفنها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت رسالة في تطبيق واتساب لغز جريمة قتل فتاة مصرية بعد 3 أشهر من دفنها.

وذكرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل الجريمة التي راح ضحيتها فتاة تبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاما.

ونقلت عن شقيق الضحية قوله : "وأنا بأقلب بموبايل شقيقتي فوجئت برسالة على واتسآب الخاص بها بتاريخ وفاتها من 3 شهور تؤكد وجود شبهة جنائية في الوفاة".

وأضاف «من 3 شهور عثرت على شقيقتي غارقة في خزان المياه على السطح بمنزلنا بقرية ميت الكرما بمركز طلخا، فأنزلتها واعتقدت أنها انزلقت في الحمام واختنقت بسبب السخان اعتقادا مني بأن الوفاة نتيجة سقوطها داخل الخزان ولا توجد شبهة جنائية، وأن الحادث قضاء وقدر».

وتابع «أنهيت إجراءات دفن أختي على أساس أنه لا توجد أي شبهة جنائية وتم دفنها واحتفظت بمقتنياتها وفوجئت بعد 3 أشهر وأنا بقلب في رسائل الموبيل الخاص بها على تطبيق واتسآب برسالة بتقول (قابليني على السطح)، وبمراجعة باقي الرسائل تبينت وجود علاقة بين شقيقتي المتوفاة وصاحب الرسالة، وأنها كانت معه وقت الحادث فشكيت في وفاتها خاصة أني كنت متعجبا من طريقة الوفاة فحررت محضر بالواقعة».

استخراج الجثة

وبعد هذه التفاصيل قررت نيابة جنوب المنصورة الكلية، باستخراج الجثة، وبتوقيع الكشف عليها تبين وجود شبهة جنائية في الحادث وطلبت النيابة تحريات المباحث عن الواقعة وملابساتها.

اعتراف الجاني

تمكنت مباحث طلخا من القبض على المبلغ ضده، وبمواجهته، اعترف بوجود علاقة بينه وبين المجني عليها وكانت بينهما خلافات بسبب رغبتها في الإعلان عن علاقتهما وأن يتقدم لخطبتها ، ويوم الحادث نشبت مشادة بينهما وخوفا من افتضاح أمره وأن تعرف زوجته بالعلاقة فألقاها داخل خزان المياه وتركها تغرق به وفر هارباً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز