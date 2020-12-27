القبض على مدير المستشفى المخصص لكورونا في مصر بعد تعرضه لحريق

المصدر: البيان الإلكتروني

ضبطت أجهزة الأمن المصرية مالك ومدير المستشفى المخصص للحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة العبور بالقليوبية الذي تعرَّض، أمس، لحريق في غرفة العناية المركَّزة أثناء وجود عدد من المرضى.

وبحسب موقع صحيفة "لدستور"، فإنه تم القبض أيضاً على مشرف التمريض بالمستشفى وممرضين.

وكان الحريق الذي شب في المستشفى قد نتج عن حدوث خلل بالتوصيلات الكهربائية لأحد أجهزة قياس العلامات الحيوية بالجسم، كما ساعد على الاشتعال الأكسجين الموصَّل بالجهاز، ما أدى إلى وفاة 10 من المحجوزين وإصابة 6 آخرين بحالة اختناق وحروق متفرقة.

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