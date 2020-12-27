طفل يقتل شقيقه أثناء اللعب في المنزل

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت المباحث الجنائية في مصر من كشف لغز وفاة طفل نقله والده إلى مستشفى كفر الدوار مصاباً بكسر في الفقرات وعليه آثار تعذيب متفرقة.

وذكرت صحيفة "الشروق" أن ضباط المباحث توصلوا إلى أن وراء الجريمة شقيقه الذي لم يتجاوز 8 سنوات، إذ تعدى عليه بالضرب أثناء لهوهما، ودفعه من أعلى سلم المنزل بالطابق الثاني، ليسقط جثة هامدة.

وكان اللواء مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطاراً من مستشفى كفر الدوار العام بوصول الطفل الضحية، البالغ 6 سنوات، جثة هامدة، وحينها ادُّعي أنه تعرَّض لاعتداء من آخرين في المنزل.

وبالانتقال والفحص، والكشف الطبي على الجثة، تبين لضباط المباحث وجود آثار تعذيب متفرقة بالجسم، واشتباه كسر بالفقرات، وتم التحفظ على الجثة.

وأخطرت النيابة العامة الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وتم تكليف المباحث بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليه الذي تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأحيل إلى النيابة التي باشرت التحقيق.

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