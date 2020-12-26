جرحى بتبادل إطلاق نار في برلين

المصدر: د ب أ

سُمع دوي لإطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الذي يوافق اليوم الثاني من يومي عيد الميلاد هذا العام حسب التقويم المسيحي للكنائس الغربية.

وقالت الشرطة والادعاء العام، اليوم، إن إطلاق النار وقع في حي برلين كرويتسبيرغ بالعاصمة الألمانية.

وأضافت الشرطة والادعاء العام أن أربعة رجال أصيبوا بجروح خطيرة من جراء ذلك.

وأفادت المعلومات المتوافرة حتى الآن أن السكان أبلغوا الشرطة التي سمعت إطلاق النار في شارع شتريزيمان بالمنطقة المجاورة مباشرة لمقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وذلك قبل الساعة الرابعة صباحا بقليل.

وعثرت قوات الشرطة على ثلاثة جرحى في المكان الذي يعتقد أنه مسرح الجريمة، بينما قفز جريح رابع في قناة لاندفير القريبة، وأخرجته قوات الشرطة لاحقاً منها.

وتعتقد سلطات الادعاء العام أن الأمر يتعلق بحادث عنف ضمن أجواء جماعات الجريمة المنظمة.

وفتشت الشرطة الشجيرات المحيطة بضفة القناة وحول محطة موكرنبريكه باستخدام مصابيح كهربائية.

ونُقل المصابون، الذين تبلغ أعمارهم بين 30 و39 و42 عاماً، إلى المستشفيات المحيطة لتلقي العلاج، وفقاً لما قالته خدمة المعلومات الخاصة بالمستشفيات.

وشرعت لجنة التحقيق في جرائم القتل رقم واحد بالشرطة الألمانية في إجراء المزيد من التحقيقات وسط توقعات بإصدار أوامر بالقبض على بعض الأشخاص المتورطين في الحادث.

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