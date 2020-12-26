بالفيديو.. السلعوة تعقر 10 أشخاص وتثير الرعب في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

عُقر 10 أشخاص بمنطقة الحصواية بمدينة قنا في صعيد مصر بعد هجوم سلعوة عليهم، مما أدى إلى إصابتهم .

وكان مدير أمن قنا اللواء محمد أبو المجد، تلقى إخطاراً من مستشفى قنا العام، بوصول 10 أشخاص مصابين بينهم أطفال نتيجة لعقر سلعوة لهم، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم تحت إشراف الدكتور محمد الديب مدير المستشفى، فيما أبلغ الطب البيطري للتعامل مع السلعوة.

ورصدت كاميرات مراقبة مثبتة على واجهات بعض المحلات التجارية والمنازل في منطقة الحصواية، شرق مدينة قنا بصعيد مصر، لحظات هجوم «سلعوة» مسعورة على مجموعة من الأطفال.

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يظهر هجوم السلعوة على الأطفال مثيرة الرعب في الشوارع.

ومن جانبها قامت وحدة مباحث قسم شرطة قنا، بإطلاق النار على السلعوة، قبل أن تتم مطاردتها من قبل الشرطة وإطلاق النار عليها وقتلها وتم التحفظ عليها لحين تصرف الطب البيطرى بجثتها.

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