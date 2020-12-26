يحاول قتل موظف بسبب كيس قمامة

المصدر: البيان الإلكتروني

أمرت النيابة العامة المصرية بجنوب الجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في قتل موظف بسبب خلافات على إلقاء كيس قمامة في الشارع.

وذكرت صحيفة "الدستور" أن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ألقوا القبض على عاطل لاتهامه بالشروع في قتل جاره، بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة وإلقاء قمامة بالشارع، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغاً يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وإصابة أحدهما نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطلاً اعتدى على جاره بسلاح أبيض، بسبب خلافات متعلقة بالجيرة وإلقاء قمامة بالشارع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز