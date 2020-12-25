شاهد.. اندلاع حريق كبير في كاليفورنيا الأمريكية

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبب حريق كبير اندلع في دائرة سان دييغو جنوب غرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية في إجلاء تشكيلات من قوات المشاة البحرية ونحو 7000 مدني مقيم في مدينة فولبروك.

ونقلت "روسيا اليوم" عن قيادة قاعدة قوات المشاة البحرية "كامب-بيندلتون" قولها إنها أمرت بإجلاء 3 معسكرات في جانبها الشمالي بعد اندلاع حريق ليلة الأربعاء إلى الخميس، ليتم لاحقا اتخاذ نفس الإجراء بحق 7000 شخص في مدينة فولبروك.

وذكرت أجهزة مكافحة الحرائق المحلية أن النيران دمرت مساحة تبلغ نحو 3000 فدان، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن تم إخماد 35% من الأراضي التي انتشر فيها الحريق.

وتواجه كاليفورنيا هذا العام أشد موسم للحرائق في تاريخها، حيث سبق أن دمرت مساحات ضخمة بلغت نحو 4.1 مليون فدان الأمر الذي يعود إلى ارتفاعات حادة لدرجة الحرار رفقة جفاف شديد.

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