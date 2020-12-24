مريض كورونا يقتل آخر بجهاز الأكسجين لسبب غريب

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم مريض بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية على قتل شخص آخر مصاب بالفيروس أيضاً.

ووجهت تهم القتل العمد وتعزيز جرائم الكراهية وإساءة معاملة كبار السن للجاني.

ووفقا لبيان صادر عن إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس فإن المتهم جيسي مارتينيز، (37 عاما) ضرب المريض الآخر وهو من الجنسية الإسبانية (82 عاما) بجهاز الأكسجين، بعد أن غضب منه لأنه يصلي دائما، مما أدى إلى وفاته.

وأكدت الشرطة أن مرتكب الجريمة والضحية لا يعرفا بعضهما، وكانا يتلقيان العلاج من كورونا في الغرفة نفسها، وفقا لروسيا اليوم.

وتم تحديد كفالة ضد مارتينيز بمبلغ مليون دولار، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة وادي أنتيلوب يوم الاثنين المقبل.

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