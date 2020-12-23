عربي يهتك عرض طفل بحيلة «عصافير للبيع» في الكويت

المصدر: البيان الإلكتروني

أحال رجال مباحث الفروانية وافدا عربياً إلى النيابة العامة الكويتية بتهمة هتك عرض طفل عربي استدرجه إلى مقر سكنه واعتدى عليه، معيداً بذلك سيناريو جريمة وحش حولي الذي نفذ فيه حكم الإعدام قبل سنوات لارتكابه سلسلة من جرائم الاعتداء على أطفال في أماكن مختلفة.

وبحسب مصدر أمني، فقد ورد بلاغ إلى عمليات وزارة الداخلية قبل أيام عن تعرض طفل للخطف والاعتداء عليه في منطقة الجليب ق 2، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة وتم فتح تحقيق، حيث أكد المجني عليه ان المتهم قام باستدراجه بالحيلة لدى عودته من منزل خالته في طريقه إلى منزل أسرته والاعتداء عليه عنوة داخل شقته. وفقاً لجريدة "الأنباء" الكويتية.

وعليه جرى ضبط الوافد وتبين انه يعمل في شركة للمواد الغذائية واعترف المتهم بما نسب إليه، ولاستكمال الإجراءات الجنائية تمت إحالة المجني عليه إلى الأدلة الجنائية لتوثيق الاعتداء الذي لحق به على خلفية قضية هتك عرض.

ويشار إلى أن القضية بدأت بورود بلاغ بحالة خطف في الجليب ق 2، وعلى الفور، انتقلت دورية وتبين ان المبلغ وافد عربي، حيث ذكر ان ابن أخته الطفل تعرض للخطف والاعتداء.

وأضاف المصدر: تم الاستماع إلى المجني عليه، حيث قال إن المتهم أوقفه وأبلغه بأن لديه عصافير للبيع بأسعار مخفضة وأنها موجودة داخل سكنه، وبعد أن تم استدراجه جرى الاعتداء عليه.

وتابع المصدر: قام المجني عليه بإرشاد رجال الأمن عن السكن الذي وقعت فيه الجريمة وهو محل سكن المتهم ليتم ضبطه.

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