القبض على المتورطين في إطلاق نار في مهرجان للإبل بالسعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه معالي النائب العام السعودي بالقبض على 3 متهمين اعترض أحدهم إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات الخارجية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأطلق النار في الهواء من مركبته ولاذ بالفرار.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض تمكنت من تحديد هويتهم والقبض على المتهم الرئيسي "سعودي"، والمشتبه بهما الآخرين "سعوديان" أيضاً.

وقال المصدر المسؤول إن النيابة العامة لن تألوا جهداً في تجريم العابثين بالنظام العام وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم والتشديد عليهم والمطالبة بأقصى العقوبات المقررة نظامًا بحقهم، بما يزجرهم ويردع غيرهم.

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