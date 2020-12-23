العثور على مطلق النار على الشرطة الفرنسية ميتاً

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير الداخلية الفرنسي في تغريدة على تويتر الأربعاء أن مطلق النار الذي قتل ثلاثة دركيين وجرح رابعا ليل الثلاثاء الأربعاء في وسط فرنسا "عُثر عليه ميتا".

ولم يذكر جيرالد دارمانان تفاصيل عن ملابسات وفاة هذا الرجل البالغ من العمر 48 عاما وقتل عناصر من الدرك أثناء محاولتهم إنقاذ امرأة لجأت إلى سطح منزل بالقرب من قرية سان جوست في منطقة كليرمون فيران.

وكانت مصادر متطابقة أعلنت لوكالة فرانس برس أن مختلا عقليا قتل ثلاثة من عناصر الدرك وجرح رابعا بالرصاص في قرية معزولة بوسط فرنسا ليل الثلاثاء الأربعاء.

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