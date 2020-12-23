جريمة مروعة تهز العراق .. شاب يقتل شقيقتيه

المصدر: وكالات

في جريمة مروعة هزت الرأي العام العراقي، أقدم شاب عراقي، على قتل شقيقتيه في مقتبل العمر، حوراء وزهراء، بإطلاق النار الحي عليهما.

وبحسب سكاي نيوز عربية، أقدم شاب عراقي يدعى رافد، من مدينة الصدر في بغداد، على قتل شقيقتيه الشابتين، حوراء وزهراء، بإطلاق النار الحي عليهما، بعد أن كان متأثرا بشرب الكحول.

وأصدرت وزارة الداخلية العراقية، توضيحا بشأن حادثة مقتل الفتاتين على يد شقيقهما شرقي بغداد، حيث قال مدير إعلام الوزارة، اللواء سعد معن، في بيان صحفي، الاثنين، إن "حادثة قتل الفتاتين زهراء وحوراء علي يد شقيقهما حدثت ضمن مدينة الصدر".

وأضاف أن "شقيق الضحيتين ادعى أن الحادثة جريمة شرف، فيما بينت المعلومات أنه كان تحت تأثير الكحول ساعة تنفيذ الجريمة".

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الشقيقتين زهراء وحوراء تعرضتا لطلقات نارية من مسدس شقيقهما، حيث تلقت إحداهن 6 طلقات والأخرى 4 طلقات، وهو في حالة سكر.

وأفادت شرطة كربلاء في بيان بأن مفارز مكافحة إجرام كربلاء تمكنت مساء الاثنين، بتوجيه من وزير الداخلية عثمان الغانمي وبإشراف ميداني من قائد شرطة كربلاء والمنشآت أحمد علي زويني، من القبض على "المجرم" الذي قام بقتل شقيقتيه قبل أيام في مدينة الصدر ببغداد "بعملية نوعية مميزة وجهود كبيرة".

وتم تسجيل اعترافات المتهم بعد مواجهته بالأدلة والقرائن ليحال إلى القضاء "لنيل جزائه العادل على ما اقترفت يداه من جرم شنيع"، وفقا لبيان الشرطة.

وانتشرت قصة الفتاتين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر وسم "حق زهراء وحوراء" التداول في موقع التويتر بالعراق.

وكتب أحدهم على تويتر: " بنتين أخوات العراق قاعدين في أمان الله في "غرفتهم" دخل أخوهم "قتلهم بهستيرية وببشاعة" لأنه كان "شارب" وبعدين بعد ما عمل كده وفاق نزل يقول ليهم ولأهله إن هو قتلهم بسبب "جريمة شرف" عشان يقدر يخرج من الموضوع عادي جدا بدون حساب ".

وانتشرت صورة شقيق الفتاتين على موقع تويتر، بكلمة "عار" على الصورة، بينما طالب الكثيرون معاقبته بأشد عقوبة على جريمته.

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