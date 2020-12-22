القبض على المتورطين بإطلاق النار في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المصدر: وكالات

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن النائب العام وجه بالقبض على ثلاثة أشخاص من المتهمين اعترض أحدهم إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات الخارجية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأطلق النار في الهواء من مركبته ولاذ بالفرار.

وتمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض من تحديد هويتهم والقبض على المتهم الرئيسي وكذلك المشتبه بهم الاثنين الآخرين. وفقاً لصحيفة "الرياض".

وقال المصدر المسؤول أن النيابة العامة لن تألو جهداً في تجريم العابثين بالنظام العام وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم والتشديد عليهم والمطالبه بأقصى العقوبات المقرره نظاماً بحقهم، بما يزجرهم ويردع غيرهم.

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