اعتقال امرأة قتلت شخصين ووضعت جثتيهما في حقائب بإيطاليا

المصدر: د ب ا

قالت قوات الدرك الوطنية الإيطالية /كارابينيري/ اليوم الثلاثاء إنه تم إلقاء القبض على امرأة على خلفية مقتل زوجين ألبانيين عثر على جثتيهما مقطعتين في أربع حقائب بالقرب من فلورنسا.

وتم اكتشاف جثتي الزوجين في وقت سابق من هذا الشهر في حقل قريب من سجن سوليسيانو . وتم تحديد هويتهما على أنهما شبيتيم وتيوتا باشو.

وكان قد تم الإبلاغ عن اختفاء الزوج والزوجة في نوفمبر 2015. وكانا قد سافرا إلى إيطاليا لزيارة ابنهما تولانت، الذي كان مسجونا في سوليسيانو بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات في ذلك الوقت.

وقالت شرطة الدرك إنه تم اعتقال صديقة تولانت السابقة /36 عاما/، وهي أيضا ألبانية، واتهامها بالقتل وتشويه الجثتين وإخفائهما.

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