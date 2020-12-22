كانوا عائدين من جامعة الإسكندرية.. فانقلبت بهم السيارة وماتوا

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي 3 طلاب من مدينة دسوق المصرية مصرعهم على الفور إثر حادث انقلاب سيارتهم التي يستقلونها، بعد عودتهم من جامعة الإسكندرية.

وحسب شهود عيان فإن السيارة انقلبت في صينية الكوبري العلوي بدسوق من ناحية مدينة الرحمانية.

وإثر تلقي البلاغ، هرعت سيارات الإسعاف بمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، إلى موقع الحادث، إلا أن الطلاب الثلاثة كانوا قد فارقوا الحياة، فتم نقل الجثامين بمشاركة الأهالي إلى مستشفى الرحمانية المركزي. والضحايا هم، زياد عمرو الخولي، طالب بكلية صيدلة، أحمد طارق عاشور، محمد الزعيم.

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