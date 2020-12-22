شاهد.. لقطات جويّة لقرية يابانية طمست معالمها الثلوج

المصدر: البيان الإلكتروني

هطلت ثلوج كثيفة على مقاطعة نيغاتا شمال اليابان يوم الخميس الماضي، وغطى الطرقات والبيوت ثوب من الثلج ناصع البياض.

وتُظهر اللقطات الجوية سكانا محليين يحاولون تنظيف شوارع قرية يوزاوا، حيث انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل في المناطق المتضررة.

ويُتوقع هطول مزيد من الثلوج خلال نهاية هذا الأسبوع، في حين تنتظر مقاطعة نيغاتا ومنطقة كانتو الشمالية 80 سم إضافية من الثلوج، وفق "روسيا اليوم".

يُذكر أن ارتفاع الثلوج في قرية يوزاوا بلغ 1.8 مترا يوم الخميس الماضي، وهو رقم قياسي في القرية وفق ما ذكرته وسائل إعلامية.

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