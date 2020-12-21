اتهام رياضي مصري معروف بقتل ابنته

المصدر: البيان الإلكتروني

اتهمت السلطات الأمريكية ملاكماً مصرياً سابقاً بقتل ابنته التي عثر على جثتها في أحد منتزهات جزيرة ستاتن بولاية نيويورك العام المنصرم.

ونقلت قناة الحرة عن صحيفة "نيويورك بوست" أن قباري سالم، البالغ من العمر 52 عاماً، والذي يقيم في الولايات المتحدة منذ أعوام طويلة قد وجهت له تهمة قتل ابنته الشابة، علا، والتي قضت عن عمر ناهز 25 عاما.

وكشفت الصحيفة عن أن السلطات قد وجهت لقباري تهمة القتل مؤخرا، مشيرة إلى أن فرقة ملاحقة الفارين الإقليمية التابعة لشرطة نيويورك تمكنت من اعتقاله في الثالث من ديسمبر قبل أن تعيده إلى ولاية نيويورك يوم الجمعة الماضي.

وكان سالم الذي لقب بـ"الساحر المصري" خلال سنوات نشاطه الاحترافي في رياضة الملاكمة قد فر هاربا من أمريكا فور اكتشاف جثة ابنته في أكتوبر 2019 داخل متنزه "بلومينغديل بارك" بحي "برينس باي" بجزيرة ستاتن.

وعثر ت الشرطة وقتها على جثة الفتاة في المنتزه وهي بكامل ملابسها وقد جرى تغطيتها بأوراق الشجر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفتاة القتيلة عرف عنها نشاطها الحقوقي في الدفاع عن النساء المسلمات اللواتي يتعرض للعنف المنزلي، وذلك عبر عملها التطوعي في مركز آسيا النسائي بمدينة نيويورك.

أما قباري، فبحسب ما ذكرت تقارير إعلامية، كان أحد الرياضيين البارزين والمعروفين في مصر وشارك في الألعاب الأولمبية تحت علمها مرتين في العام 1992 والعام 1996.

ولاحقا احترف الملاكمة وحتى العام 2004 كان قد فاز في عشرين لقاء من أصل 23 مباراة خاضها، وقد لقي أحد الملاكمين حتفه على يديه في العام 1999.

ففي سبتمبر من تلك السنة تواجه "الساحر" مع منافسه الأمريكي راندي كارفر في مدينة كانساس سيتي حيث تعرض الأخير لعدة ضربات قوية على رأسه مما جعله يفقد وعيه في الحلبة قبل أن يفارق الحياة بعدها بيومين في المستشفى.

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