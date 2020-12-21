مصر .. القبض على مذيعة مشهورة في قضية غريبة

المصدر: البيان الإلكتروني

قامت قوات الأمن المصرية بالقبض على المذيعة شيري أنسي، المشهورة ببرنامج "خلطة شيري"، بعد اكتشاف امتلاكها 93 ألف قرص دوائي مجهولة المصدر.

واتهمت قوات الأمن المذيعة بانتحال صفة طبيبة، حيث كشفت التحقيقات والتحريات أن المضبوطات غير مسجلة بوزارة الصحة وهي عبارة عن أدوية وعقاقير تم تصنيعها في مصانع غير مرخصة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة انتحلت صفة طبيبة لإدارة عيادة للتغذية العلاجية، تراوح سعر الكشف والمتابعة فيها من 1000 إلى 10 آلاف جنيه.

كما كشفت تحقيقات مباحث التموين بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بقطاع شرق القاهرة أن "المتهمة تبلغ من العمر 44 عاما، وقامت بإنشاء عيادة داخل محل إقامتها وكتابة لافتة "عيادة للتغذية العلاجية"، وقامت بتجهيزها لـ2 جهاز كمبيوتر خاص بالرمد، و12 جهازا طبيا يتم استخدامها في عمليات التجميل ونحت أجزاء من الجسم، وجميعها مجهولة المصدر مما يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر".

وأشارت التحريات إلى أن "المشكو في حقها تعمل مذيعة في إحدى القنوات الفضائية، وبعد ظهور عدة إعلانات على صفحات السوشيال ميديا، للترويج للمنتجات الخاصة بها، تم توجيه الاتهامات المنسوبة إليها وهي عرض وبيع أدوية ومكملات غذائية بدون ترخيص ومزاولة مهنة طبيبة بدون ترخيص وحيازتها أدوية وعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز