السعودية.. إيقاف 3 رجال وامرأة بعد ملاسنة وتبادل ألفاظ خادشة للحياء

المصدر: البيان الإلكتروني

أوقفت شرطة منطقة مكة المكرمة 3 رجال وامرأة بعد ملاسنة كلامية جرت بينهم في أحد الأماكن العامة بمدينة جدة السعودية.

وأعلن المُتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنهُ إشارة إلى مقطع الفيديو المُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفيه ملاسنة كلامية بألفاظ خادشة للحياء بين مجموعة من الأشخاص في أحد الأماكن العامة بمحافظة جدة، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويتهم، وهم أربعة مواطنين سعوديين، "ثلاثة رجال وامرأة" تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

وأوضح المتحدث بأنه تم إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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