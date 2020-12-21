إلقاء القبض على عصابة تبيع طفلاً عراقياً وتتاجر بأعضاء غيره

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية اليوم الاثنين، القبض على شبكة للاتجار بالبشر بعمليتين منفصلتين في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان نشرته اليوم، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات الوطني، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من أربعة متهمين من بينهم امرأة ضمن شبكة للاتجار بالبشر في منطقة الكرادة ببغداد وبالجرم المشهود أثناء قيامهم ببيع أحد الأطفال".

وأضافت الوكالة أنه وبالتحقيق مع أفراد العصابة، تم إلقاء القبض على متهمين آخرين بعد نصب كمين محكم لهما شرقي بغداد، وهما من ضمن هذه الشبكة ويقومان باستدراج ضحاياهم بذريعة العلاج في محافظة أربيل ودولة الهند والمتاجرة بأعضائهم البشرية".

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