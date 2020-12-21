السعودية.. ضبط مزوري تقارير كورونا ومستدرجي العاملات المنزليات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الأمن العام السعودي تفاصیل إلقاء قوات الأمن القبض على مرتكبي عدد من الجرائم المختلفة، خلال الأیام الماضیة، حیث كشف عن القبض على ثلاثة سعوديين امتھنوا سرقة المركبات من قائدیھا بالقوة تحت تھدید الأسلحة البیضاء، واستخدامھا في سلب المارة وتكسیر زجاج المركبات المتوقفة، وقدرت قیمة المسروقات بـ400 ألف ریال،كما تم القبض على مجموعة من الوافدین امتھنوا تزویر تقاریر طبیة تتضمن سلبیة العینات لفحوصات فیروس «كورونا» للراغبین في السفر إلى بلدانھم من الوافدین وبیعھا إلى ضحایاھم»، كما تم القبض على عصابة كانت تستدرج العاملات المنزليات.

وقال «الأمن العام»: «تم القبض على وافدین من الجنسیة البنجلادیشیة قاما بخطف وافد من بني جلدتھما، والتواصل مع ذویه في بلاده، مطالبین بدفع فدیة قیمتھا عشرة آلاف ریال مقابل إطلاق سراحه».

وأضاف: «تم القبض على تنظیم عصابي ّمكون من ستة مخالفین للإقامة من الجنسیة البنجلادیشیة، امتھنوا جمع الأموال مجھولة المصدر وتحویلھا إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لكیان تجاري تعود ملكیتھ لمواطن؛ لتوفیر غطاء لتعاملاتھم المالیة». وأردف: «تم القبض على مواطن أطلق النار على جھاز للرصد الآلي على أحد الطرق العامة بمحافظة القنفذة، كما تم القبض على سعوديين أحدھما أطلق النار بشكل عشوائي، والآخر قام بتوثیق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي».

وذكرت صحيفة المدينة السعودية أن شرطة الریاض ألقت القبض على سعودية و3 مقیمین استدرجوا عاملات منزلیات لتشغیلھن لدى الغیر.

وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الریاض، الرائد خالد الكریدیس، أن الجھات الأمنیة، تمكنت من القبض على سعودية ومقیمة من الجنسیة السیریلانكیة ومقیمین من الجنسیتین الھندیة و الباكستانیة أعمارھم بین العقدین الثالث والرابع، قاموا باستدراج العاملات المنزلیة لترك أعمالھن وإیوائھن في وحدتین سكنیتین شرق وغرب مدینة الریاض، وتشغیلھن لدى الغیر مقابل مبالغ مالیة یتقاضونھا، و تم العثور على (8 (عاملات متغیبات عن العمل من ٍ جنسیات مختلفة جرى إحالتھن للجھة المختصة بشؤون الخادمات، واتخذت بحق المتھمین كافة الإجراءات النظامیة لإحالتھم إلى النیابة العامة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز