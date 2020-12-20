السجن المؤبد لرجل أعمال مصري بسبب مليار جنيه

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على رجل أعمال مصري بسبب استيلائه على مليار جنيه، في قضية ترجع أحداثها إلى عام 2006.

ذكرت صحيفة اليوم السابع" المصرية، اليوم الأحد، أن محكمة قضت برفض استشكال رجل الأعمال مجدي يعقوب وتأييد حكم سجنه بالمؤبد بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه.

وجاء في أمر الاحالة، أن المتهمين استولوا على مليار جنيه منهم رجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف مالك مجموعة مؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة والمتهم الثاني "متوفى" رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة سابقاً اضراً عمداً بأموال جهة عمله، بلغت قيمته مليار وثلاثمائة جنيه بأن قام المتهمين، بصرف المبالغ إلى المتهم الثالث رجل الأعمال مجدي يعقوب بالتجاوز عن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة له وبالمخالفة لتعليمات بنك القاهرة.

وعلى الرغم من عدم قيام المذكور بسداد التجاوزات القائمة في حسابات شركته مما أدى إلى عدم التزام العميل بسداد الأقساط الشهرية المستحقة في حساباته ووجود عجز في الضمانات المقدمة منه والموجودة تحت يد البنك مما ترتب عليه ضياع المبلغ والذي يمثل قيمة المديونية المستحقة على شركته.

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