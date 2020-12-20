بعدما أغضبت النساء.. دار الإفتاء المصرية تحرّم خاصية موجودة في تيليجرام

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت دار الإفتاء المصرية من سوء استخدام خاصية "Nearby" التي أتاحها التطبيق الإلكتروني "تيليجرام"، والتي أثارت غضب العديد من المستخدمين بعد تلقيهم رسائل مزعجة ومضايقات من الغرباء.

ومكنت هذه الخاصية بعض المستخدمين من الدردشة مع القريبين منهم بسهولة، والتي أعرب الكثير منهم، خاصة الإناث عن غضبهن من هذه الخاصية، بعد استغلالها من قِبل البعض لمضايقتهن والتحدث معهن بشكل غير لائق، وصل إلى درجة الابتزاز.

وناشدت دار الإفتاء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الحفاظَ على الخصوصيات باتخاذ كافة الإجراءات لحماية الخصوصية الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، مؤكدة أن هناك قوانين تجرم اختراق الخصوصية الإلكترونية للمواطن، معتبرة الحفاظ على الخصوصيات جزءًا لا يتجزأ من مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان، وهو داخل تحت المقصد الشرعي الأكبر "الحفاظ على العرض".

وشددت على أن اختراق الخصوصيات لون من تتبع العورات التي ورد الشرع بالنهي عنها ولعن فاعلها وإنذاره بالعواقب الوخيمة.

وأكدت الدار أن الفصل بين التكنولوجيا وبين الأخلاق الدينية خاصة والإنسانية عامة أمر يؤدي بالإنسانية إلى الدمار ويضر الإنسان والعمران جميعًا، داعية إلى ما أسمته الترشيد الأخلاقي لاستخدام التكنولوجيا.

وكانت هذه الخدمة قد أثارت موجة من السخرية من قِبل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، في حين انتشر "هاشتاج" يحمل عنوان: #حوار_التليجرام؛ وذلك ردًّا على هذه الخدمة.

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