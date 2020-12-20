الشرطة البريطانية تحقق في سلسلة سرقات غريبة امتدت حتى لجذور النباتات!

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تجري الشرطة البريطانية تحقيقاً حول سلسلة من السرقات الغريبة التي تشهدها مقاطعة ساسكس لباقات من أعشاب البامبا. وقد ذكرت التقارير حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" بأن العشبة صارت هدف لصوص الحدائق علماً أن الباقة المسروقة من تلك الأعشاب الشبيهة بالريش الأبيض تصل إلى 150 جنيه إسترليني عبر الإنترنت.

وعادت عشبة البامبا تحقق شهرة كانت قد انطفأت بفضل المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصارت تشكل إكسسواراً للزينة لا غنى عنه. ووصفت إحدى مربيات تلك الأعشاب من هورشام غربي ساسكس كيف أن بعض اللصوص اقتحموا حديقة منزلها مسلحين بمقصات التقليم ذات ليلة واستولوا على كافة جذوع النبتة.

وأشارت مقيمة أخرى بالقول: " لم يكن لدي أدنى فكرة عن قيمتها أو أنها عادت لتشكل جزءاً من الموضة السائدة، إذا عادةً ما أقطعها وأرميها."

وتظهر النبتة المميزة في تنسيقات غالبية المصممين المرموقين وكان مشاهير من أمثال داني داير وستايسي سولومون قد عرضا على موقعهما باقات مصبوغة من النبتة.

وقالت المصممة سحر قصيري التي تستعين بأعشاب البامبا في تصاميمها، إن الجذع الواحد قد يصل سعره إلى 25 جنيه إسترليني.

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