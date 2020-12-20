فيديو.. مصرع نجل ملياردير أمريكي في حادث مروع

المصدر: وكالات

لقي ديفون داليو، نجل راي داليو مؤسس شركة Bridgewater Associates الاستثمارية، حتفه في حادث مروري مروع في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة وكالة "أسوشيتيد برس"، أن الحادث وقع في منطقة ريفر سايد في مدينة غرين فيتش بولاية كونيتيكت الأمريكية يوم 17 ديسمبر الجاري.

وفي التفاصيل، كان ديفون يقود سيارته التي اقتحمت رصيف المشاة، ثم اصطدمت بمتجر واشتعلت فيها النيران. عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، كانت النيران تلتهم السيارة بالكامل.

وأشارت الوكالة، إلى أن التحقيق لا يزال جاريا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

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