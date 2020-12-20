قطعت رأس بومة في فيديو على السوشيال فقتلت بـ 6 رصاصات

المصدر: البيان الإلكتروني

قتلت امرأة بطريقة وحشية في مدينة كوروزال الكولومبية في حادثة يعتقد أنها وقعت لسبب انتقامي بعد 6 أشهر على إثارتها الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي عندما نشرت فيديو وهي تقطع رأس بومة.

وقتلت ميليديس ألدانا هيرازو، البالغة من العمر 21 عاما، رميا بالرصاص أمام منزلها في حي لويس كارلوس جالان، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وفي تقرير للشرطة أشار إلى تعرض ميليديس لهجوم مسلح من قبل مسلحين اثنين، اقتربا منها على دراجة نارية، وفتحا النار عليها، وأصاباها بست رصاصات وفق سكاي نيوز.

وعلى الفور نقلت ميليديس للمستشفى عقب الهجوم، إلا أنها توفيت متأثرة بجراحها في الصدر والذراع والساق اليسرى.

إلأى ذلك لم تؤكد الشرطة الدوافع وراء اغتيال ميليديس التي خضعت لتحقيق بتهمة إساءة معاملة الحيوانات سابقا، كما أن لديها سجلا إجراميا في مجال الاتجار بالمخدرات.

وأثارت ميليديس غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت في يونيو الفائت مقطع فيديو يظهرها وهي تقتل بومة بوحشية.

وتلقت ميليديس بعد ذلك تهديدات على الإنترنت، وأطلقت وكالة البيئة الكولومبية تحقيقا في الفيديو الذي وصفته بـ"الجريمة"، متهمة الفتاة بالإساءة إلى الحيوانات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز