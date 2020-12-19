وزارة العدل السعودية توضح طريقة رفع دعوى "الخلع" إلكترونياً

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وزارة العدل السعودية أنه يمكن من خلال خدماتها الإلكترونية، التقدم بطلب إثبات الطلاق من قِبَل الزوج، أو رفع دعوى (فسخ نكاح- خلع - إثبات طلاق ضد الزوج إذا وقع الطلاق) من قِبَل الزوجة.

وكشفت الوزارة أن الطلاق إذا كان بإثبات من الزوج، فيتم تقديم طلب إلكتروني (إثبات طلاق) عبر الرابط التالي: https://inhaatportal.moj.gov.sa/.

كما يمكن للزوجة رفع دعوى (فسخ نكاح - خلع - إثبات طلاق ضد الزوج إذا وقع الطلاق) وذلك بالتقدم بالطلب عبر الرابط التالي: https://najiz.sa/applications/landing/service/1.

وأوضحت الوزارة أنه في حال رَغِبَت الزوجة التقدم بدعوى «خلع»، فيتم الدخول على الرابط التالي https://nagazcourtsportal.moj.gov.sa/، والضغط على أيقونة «طلب جديد» ثم اختيار التصنيف الرئيسي «أحوال شخصية»، واختيار التصنيف الفرعي «دعاوى النكاح والفرقة»، ونوع الدعوى «خلع»، وإكمال تعبئة الصحيفة.

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