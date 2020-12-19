زلزال يضرب شرق طهران وإعلان حالة التأهب

المصدر: د ب ا

أعلن حاكم مدينة دماوند بمحافظة طهران مهدي حيدري بان زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب فجر اليوم السبت المدينة الواقعة شرق العاصمة الإيرانية.

وقال حيدري في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" انه تم الاعلان إثر الزلزال عن حالة التأهب وارسال فرق لتقييم الأوضاع إلى مختلف المناطق في نطاق الزلزال.

ولم يشر حيدري ما إذا كان الزلزال قد أسفر عن خسائر بشرية أو مادية.

يذكر أن إيران تتعرض دوما لزلازل أرضية عنيفة نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كانت أكثرها دموية زلزال ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران عام 1990 وبلغت قوتها 7ر7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 37 الف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.

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