بالفيديو.. سقوط طفلة أردنية من سيارة وسط الطريق بين المركبات

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، فيديو يظهر سقوط طفلة من مركبة والدها أثناء قيامه بالالتفاف في داور المدينة الصناعية في محافظة إربد.

ويظهر في الفيديو الذي نشر يوم أمس الجمعة، مسارعة أحد المارة إلى وسط الطريق والإمساك بالطفلة التي وقفت على قدميها وبدأت بالمشي وسط الشارع العام أمام المركبات.

كما استدرك سائقو المركبات والموطنين لحظة سقوط الطفلة، التي شاءت العناية الإلهية ألا تصاب بأي أذى.

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